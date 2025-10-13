Sebino Nela, ex calciatore, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Il Napoli ha tutto per riconfermarsi, l’Inter è la squadra che gioca meglio, il Milan può essere la mina vagante».
Sebino Nela, ex calciatore, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A
E la Roma?
«Arrivare nelle prime quattro sarebbe un risultato straordinario. L’inizio è convincente, vediamo anche il cammino delle altre. Gasperini richiede tempo».
