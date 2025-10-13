Sebino Nela, ex calciatore, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A

Sebino Nela, ex calciatore, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Il Napoli ha tutto per riconfermarsi, l’Inter è la squadra che gioca meglio, il Milan può essere la mina vagante».