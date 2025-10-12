Questo status da alternativa rischia di complicare il futuro del tedesco che a marzo aveva debuttato con la sua nazionale

Marco Astori Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 08:16)

Cominciano ad intensificarsi le voci in merito ad un possibile addio di Yann Bisseck all'Inter nel mercato di gennaio. Dopo il Sun e la Bild, anche Tuttosport conferma come il tedesco cerchi spazio e il ruolo di alternativa rischi seriamente di compromettergli la presenza al Mondiale in estate. Si legge: "In estate la dirigenza e Chivu avevano deciso di blindarlo, respingendo i sondaggi di club inglesi - Aston Villa e Crystal Palace - pronti a spingersi fino a 35 milioni per acquistarlo. Era nell’aria il possibile addio di Pavard e il club non voleva ritrovarsi senza entrambi i “braccetti” destri.

Bisseck è così rimasto, ma alla seconda giornata è stato fra i peggiori in campo contro l’Udinese. Poi l’Inter ha salutato Pavard e accolto Akanji che a suon di prestazioni sempre più solide, ha retrocesso il tedesco al ruolo di riserva fissa. Nelle sei gare disputate dalla sosta di settembre a quella attuale, Chivu lo ha sempre mandato in panchina, facendolo giocare solo contro lo Slavia Praga.

Questo status da alternativa, però, rischia di complicare il futuro del tedesco che a marzo aveva debuttato con la sua nazionale, salvo poi non essere più chiamato da Nagelsmann. Non giocando con continuità nell'Inter, il rischio di non essere chiamato è alto e Bisseck, come ha rivelato ieri la "Bild", starebbe pensando di chiedere la cessione a gennaio. Difficile che l'Inter la prenda in considerazione, a meno che non arrivi un'offerta non rifiutabile, quindi sempre vicina ai 35 milioni, anche perché poi Bisseck andrebbe rimpiazzato".