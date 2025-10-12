FC Inter 1908
Bisseck pensa davvero alla cessione! Macché 25 mln, l’Inter non lo vende per meno di… - immagine 1
Questo status da alternativa rischia di complicare il futuro del tedesco che a marzo aveva debuttato con la sua nazionale
Marco Astori
Marco Astori 

Cominciano ad intensificarsi le voci in merito ad un possibile addio di Yann Bisseck all'Inter nel mercato di gennaio. Dopo il Sun e la Bild, anche Tuttosport conferma come il tedesco cerchi spazio e il ruolo di alternativa rischi seriamente di compromettergli la presenza al Mondiale in estate. Si legge: "In estate la dirigenza e Chivu avevano deciso di blindarlo, respingendo i sondaggi di club inglesi - Aston Villa e Crystal Palace - pronti a spingersi fino a 35 milioni per acquistarlo. Era nell’aria il possibile addio di Pavard e il club non voleva ritrovarsi senza entrambi i “braccetti” destri.

Bisseck è così rimasto, ma alla seconda giornata è stato fra i peggiori in campo contro l’Udinese. Poi l’Inter ha salutato Pavard e accolto Akanji che a suon di prestazioni sempre più solide, ha retrocesso il tedesco al ruolo di riserva fissa. Nelle sei gare disputate dalla sosta di settembre a quella attuale, Chivu lo ha sempre mandato in panchina, facendolo giocare solo contro lo Slavia Praga.

Questo status da alternativa, però, rischia di complicare il futuro del tedesco che a marzo aveva debuttato con la sua nazionale, salvo poi non essere più chiamato da Nagelsmann. Non giocando con continuità nell'Inter, il rischio di non essere chiamato è alto e Bisseck, come ha rivelato ieri la "Bild", starebbe pensando di chiedere la cessione a gennaio. Difficile che l'Inter la prenda in considerazione, a meno che non arrivi un'offerta non rifiutabile, quindi sempre vicina ai 35 milioni, anche perché poi Bisseck andrebbe rimpiazzato". 

