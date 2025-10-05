Mauri: “Mai venduto una partita, in carcere da innocente. E contro l’Inter del Triplete…”

"Vicino a Juve, Milan o Inter? Qualcosina c’è stato, ma Lotito non mi ha mai lasciato andare", ammette Mauri

Matteo Pifferi Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 15:02)

Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio finito nello scandalo calcioscommesse del 2011 ed arrestato nel 2012, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport:

"A distanza di quasi 15 anni so che la gente penserà a me come quello che ‘si è venduto le partite’, ma non è mai stato così. Se mi fa male? Tanto. È stato il momento più brutto della mia vita, qualcosa che non auguro a nessuno. All’alba del 28 maggio 2012 finii in carcere da innocente, accusato di associazione a delinquere e frode sportiva. Prima di essere ascoltato dal giudice passarono cinque o sei giorni".

"Ho fatto degli errori", disse. Cos’è che non rifarebbe?

"Essere stato leggero su alcune amicizie. Questo mi ha insegnato a capire chi ti vuole bene. Come i tifosi della Lazio e la società: non mi hanno mai lasciato solo".

La sua Lazio più forte?

"Mi sono divertito in quella di Pioli, con Felipe, Candreva e Klose, ma anche in quella di Reja. Ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa. Anche Ballardini, con cui vincemmo la Supercoppa contro la futura Inter del Triplete e poi rischiammo di retrocedere. Avevamo paura".

Mai stato vicino a Juve, Inter e Milan?

"Qualcosina c’è stato, ma Lotito non mi ha mai lasciato andare. E io volevo restare alla Lazio".