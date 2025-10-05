«Ottima prestazione in Champions, ma in campionato veniamo da una sconfitta e vogliamo subito ripartire prima della sosta. Vogliamo chiudere il ciclo con una vittoria davanti ai nostri tifosi. La preparazione della gara è stata buona e siamo pronti per la sfida contro il Genoa». Così Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato del percorso in campionato prima della gara col Genoa.
Di Lorenzo: “Il Napoli vuole ripartire subito. Una difficoltà avuta…”
Le parole del giocatore azzurro prima della gara della squadra azzurra contro il Genoa di Vieira
«Difficoltà al Maradona contro squadre non del nostro livello? Abbiamo avuto difficoltà a sbloccare le partite ma è la cosa più difficile quando affronti questo tipo di squadre, quindi vogliamo partire forte e cercare di sbloccarla prima possibile perché quando la sblocchi la gara si mette in un altro modo. Sono fiducioso perché la partita è stata buona», ha aggiunto il giocatore della squadra partenopea.
(Fonte: SS24)
