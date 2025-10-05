Di Lorenzo: “Il Napoli vuole ripartire subito. Una difficoltà avuta…”

«Ottima prestazione in Champions, ma in campionato veniamo da una sconfitta e vogliamo subito ripartire prima della sosta. Vogliamo chiudere il ciclo con una vittoria davanti ai nostri tifosi. La preparazione della gara è stata buona e siamo pronti per la sfida contro il Genoa». Così Di Lorenzo, capitano del Napoli , ha parlato del percorso in campionato prima della gara col Genoa.

«Difficoltà al Maradona contro squadre non del nostro livello? Abbiamo avuto difficoltà a sbloccare le partite ma è la cosa più difficile quando affronti questo tipo di squadre, quindi vogliamo partire forte e cercare di sbloccarla prima possibile perché quando la sblocchi la gara si mette in un altro modo. Sono fiducioso perché la partita è stata buona», ha aggiunto il giocatore della squadra partenopea.