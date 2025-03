Cesc Fabregas ha rilasciato un'intervista a Skysport nella quale ha parlato del suo Como: «Noi vogliamo sempre giocare nello stesso modo: la mia squadra deve essere costruita con una mentalità diversa rispetto alle altre, tutti devono avere la stessa idea e andare avanti per la stessa strada. Noi proviamo sempre a fare un piano gara per andare a vincere, che sia propositivo, di mentalità e grande positività. Ogni partita è diversa», ha detto.

L'allenatore ha parlato dei suoi ragazzi, da Da Cunha («Lo rivedo in me: mi è sempre piaciuto tanto. L’anno scorso avevo una squadra diversa con giocatori diversi e l’ho adattato un po’. Ma in questa stagione, anche per difficoltà che ho avuto a livello di giocatori a disposizione, Da Cunha si è dimostrato molto propositivo»), a Diao («È un giocatore completo: può interpretare tanti ruoli lì davanti, ha qualità, può giocare tra le linee») fino a Nico Paz, noto obiettivo di mercato dell'Inter.