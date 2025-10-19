Nico Paz, dopo il gol bellissimo e la vittoria del Como sulla Juventus (lui è stato il Player Of The Match) ha parlato ai microfoni di DAZN. Il calciatore, che piace pure all'Inter e ormai si sa, ma sembra destinato al ritorno al Real Madrid in tempi brevi, ha raccontato della sua emozione e del suo impegno col Como.
Como-Juve, Nico Paz: “Gol alla Messi? Ero stanco ma ho dato tutto”
Il calciatore argentino ha segnato nella vittoria del Como contro la Juve e poi ha parlato ai microfoni di DAZN
-I ragazzini tifano Como con la tua maglia, lo sapevi?
Un orgoglio per me ed era un sogno da bambino vedere i bimbi con la mia maglia, che si identificano con me. È bello vedere la gente come mi tratta e come si emozionano i bambini quando fanno una foto con me, è un orgoglio per me.
-Ogni volta che torni dall'Argentina fai gol alla Messi, è come una sua benedizione?
E' un orgoglio essere in Nazionale, a dire il vero ero un po' stanco dopo il viaggio ma ho dato tutto quello che avevo e sono contento della vittoria di oggi.
(Fonte: DAZN)
