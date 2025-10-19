Le parole dell'allenatore bianconero prima della sfida contro la squadra di Fabregas

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 12:29)

«Settimana decisiva per la Juvecon la sfida al Comoe poi il Real? Non c'è niente di decisivo. È tutta la vita che è decisiva, da quando gioco a calcio. Poi da allenatore è sempre decisivo, che vuol dire che non c'è niente di decisivo. Bisogna fare una bella partita per come l'abbiamo potuta prepatare nonostante le Nazionali». Così Igor Tudor ha parlato su DAZN prima della sfida contro la squadra di Fabregas.

-L'infortunio di Bremer può lanciare una Juve più offensiva?

Quello non c'entra niente con le scelte che si fanno, quello devo dire. Si prova a fare quello che si ritiene sia è meglio per la squadra in quel momento. I ragazzi ci tengono a fare bene e li ho visti bene in questi due allenamenti fatti. Vediamo cosa accade in campo.

-Come è nata l'idea di passare alla difesa a 4?

E chi ha detto che giochiamo a 4? La partita si gioca tra un po'.

-Henry hai incontrato prima della partita: che vi siete detti?

Gli ho detto che deve tifare Juve perché è juventino, non può tifare Como. Titi è un grande, un campione, capisce tanto di calcio. I modi che ha, una persona bravissima.

(Fonte: DAZN)