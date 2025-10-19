Sabatini: “Chivu è un mio pupillo. Chi non si è accorto di lui a Parma era…”

Nonostante alcuni guai fisici che lo hanno tenuto lontano dal calcio negli ultimi anni, Sabatini continua a lavorare e prepara il ritorno

"Chivu è un mio pupillo, la gara di ieri conferma la forza dell'Inter ma anche la consistenza della Roma che ha fatto una buona gara e deve puntare alla Champions". Walter Sabatini rilegge Roma - Inter per la Nuova Domenica Sportiva.

"Chi non si è accorto di Chivu al Parma era distratto, ha salvato la squadra col gioco. Nella Roma è arrivato un bellissimo messaggio da Bailey, quando è entrato mi si è accesa una speranza grande, ha la qualità giusta per rilanciare l'attacco giallorosso".

E anche sulla nazionale di Gattuso, Sabatini non ha dubbi. "Mi piace, conosco Gattuso da quando è ragazzo e giocava nel mio Perugia, la nazionale ha il suo temperamento. Non posso immaginare un mondiale senza gli azzurri per la terza volta consecutiva, sto già pensando al percorso che affronteranno alla Coppa del Mondo".

Nonostante alcuni guai fisici che lo hanno tenuto lontano dal calcio negli ultimi anni, Sabatini continua a lavorare ogni giorno e prepara il ritorno come direttore sportivo. Sempre con un faro acceso sul talento. "Nel calcio" conclude "la bellezza non è un lusso, ma una necessità".