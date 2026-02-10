Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Nkunku ha parlato dell'ottimo momento di forma e anche del derby

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Nkunku ha parlato dell'ottimo momento di forma e anche del derby con l'Inter:

«Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e andare in Champions. Adesso però pensiamo partita dopo partita e alla fine vedremo dove possiamo arrivare. Abbiamo anche il derby, un match speciale».