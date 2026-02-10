Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Nkunku ha parlato dell'ottimo momento di forma e anche del derby con l'Inter:
Nkunku: “Scudetto? L’obiettivo è arrivare in Champions, ma abbiamo anche il derby…”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Nkunku ha parlato dell'ottimo momento di forma e anche del derby
In campionato l’Inter è prima con otto punti di vantaggio. Allo scudetto non ci pensa?
«Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e andare in Champions. Adesso però pensiamo partita dopo partita e alla fine vedremo dove possiamo arrivare. Abbiamo anche il derby, un match speciale».
Una risposta molto... “allegriana”.
(Ride) «Ma l’obiettivo è questo».
