Nkunku: “Scudetto? L’obiettivo è arrivare in Champions, ma abbiamo anche il derby…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Nkunku ha parlato dell'ottimo momento di forma e anche del derby
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Nkunku ha parlato dell'ottimo momento di forma e anche del derby con l'Inter:

In campionato l’Inter è prima con otto punti di vantaggio. Allo scudetto non ci pensa?

«Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e andare in Champions. Adesso però pensiamo partita dopo partita e alla fine vedremo dove possiamo arrivare. Abbiamo anche il derby, un match speciale».

Una risposta molto... “allegriana”.

(Ride) «Ma l’obiettivo è questo».

