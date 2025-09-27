A pochi minuti dal fischio d'inizio di Cagliari-Inter, Manuel Akanji ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Abbiamo bisogno di punti e dobbiamo vincere anche oggi. Veniamo da due vittorie consecutive e dobbiamo continuare così".
Akanji: “Abbiamo bisogno di punti, dobbiamo vincere. Tutti mi stanno aiutando. Sto…”
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Cagliari-Inter
"Come mi trovo? Sto cercando di imparare l'italiano. Tutti mi stanno aiutando, dal mister, allo staff fino ai compagni, sto cercando anche di migliorare le mie performance all'interno della squadra".
(Dazn)
