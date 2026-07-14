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Pasqualin: “Maldini è la persona giusta per l’Italia. E sul ct dico…”
Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin, operatore di mercato, ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale:
"Maldini è la scelta migliore per l'Italia. Nella sua esperienza manageriale al Milan s'è fatto apprezzare, anche come caratteristiche strutturali mi sembra che possa fare bene un mestiere difficilissimo".
I primi punti da cui ripartire?—
"Dovrà trasmettere la sua non poca esperienza. Insieme cercheranno di prendere decisioni giuste, a partire dalla filosofia di fondo su cui dovrà fiondarsi. Bisognerà far giocare i calciatori italiani nel nostro campionato. Giovani e meno giovani che siano".
E ora tocca al ct...—
"Su Conte ci siamo fatti tutti la bocca. La prima scelta. Ma non vedrei male neppure Pioli, mi sembra una persona seria. Un uomo perbene, una persona competente".
(Fonte: TMW)
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