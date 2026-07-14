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Pasqualin: “Maldini è la persona giusta per l’Italia. E sul ct dico…”

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Claudio Pasqualin, operatore di mercato, ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin, operatore di mercato, ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale:

Pasqualin: “Maldini è la persona giusta per l’Italia. E sul ct dico…”- immagine 2
Getty Images

"Maldini è la scelta migliore per l'Italia. Nella sua esperienza manageriale al Milan s'è fatto apprezzare, anche come caratteristiche strutturali mi sembra che possa fare bene un mestiere difficilissimo".

I primi punti da cui ripartire?

—  

"Dovrà trasmettere la sua non poca esperienza. Insieme cercheranno di prendere decisioni giuste, a partire dalla filosofia di fondo su cui dovrà fiondarsi. Bisognerà far giocare i calciatori italiani nel nostro campionato. Giovani e meno giovani che siano".

Pasqualin: “Maldini è la persona giusta per l’Italia. E sul ct dico…”- immagine 3
Getty Images

E ora tocca al ct...

—  

"Su Conte ci siamo fatti tutti la bocca. La prima scelta. Ma non vedrei male neppure Pioli, mi sembra una persona seria. Un uomo perbene, una persona competente".

(Fonte: TMW)

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