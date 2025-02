Le parole dell'ex terzino: "C'è la bravura di chi calcia, l’abilità di chi para e la prontezza di chi va sulla ribattuta per proteggere il suo portiere o per segnare"

Massimo Oddo, campione del mondo nel 2006, intervistato da Repubblica ha commentato così la proposta di Pierluigi Collina di togliere la respinta sui calci di rigore: «Sono contrario. Io sono un tradizionalista, per me il nostro gioco era più bello prima. Ho già accettato con fatica l’ingresso della tecnologia, anche se ne capisco l’utilità. Ora spero proprio che non tocchino i rigori. Lì c’è la bravura di chi calcia, l’abilità di chi para e la prontezza di chi va sulla ribattuta per proteggere il suo portiere o per segnare. Perché mai l’azione dovrebbe finire con l’errore di chi calcia?».