Vero che stasera, battendo il Genoa, il Milan tornerebbe a -1. Quello degli uomini di Chivu, però, è un segnale: in questo momento sono i più continui, hanno un'identità precisa e, soprattutto, una forza d'urto là davanti impressionate. Anche se continuano a mancare cattiveria e cinismo. Segnare appena 2 gol (il secondo allo scadere) dopo addirittura 26 conclusioni è come partorire il classico topolino dalla montagna. Ieri, peraltro, aveva le polveri bagnate pure Lautaro, a secco dopo aver sempre esultato nelle precedenti 5 giornate. E anche Esposito si è salvato con la sponda per l'1-0, perché il suo erroraccio nella ripresa è stato da matita rossa.