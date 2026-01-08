Sesta vittoria consecutiva per l'Inter di Chivu, che vince anche a Parma e si porta a +4 sul Napoli, fermato sul pareggio in casa dal Verona. Un segnale importante da parte dei nerazzurri che, tuttavia, palesano ancora una volta un problema fin qui irrisolto, come spiega il Corriere dello Sport: "L'Inter dice grazie al Verona e tenta la fuga. A differenza del Napoli, fermato in casa dai veneti, infatti, i nerazzurri sbancano Parma, infilando la sesta vittoria consecutiva in campionato e volando a +4.
news
Inter, sesta vittoria consecutiva e tentativo di fuga. Ma c’è un problema continuo
Vero che stasera, battendo il Genoa, il Milan tornerebbe a -1. Quello degli uomini di Chivu, però, è un segnale: in questo momento sono i più continui, hanno un'identità precisa e, soprattutto, una forza d'urto là davanti impressionate. Anche se continuano a mancare cattiveria e cinismo. Segnare appena 2 gol (il secondo allo scadere) dopo addirittura 26 conclusioni è come partorire il classico topolino dalla montagna. Ieri, peraltro, aveva le polveri bagnate pure Lautaro, a secco dopo aver sempre esultato nelle precedenti 5 giornate. E anche Esposito si è salvato con la sponda per l'1-0, perché il suo erroraccio nella ripresa è stato da matita rossa.
Grazie ad una difesa impeccabile o quasi, guidata da un eccellente Akanji, l'Inter non ha praticamente sofferto. Chiaro, però, che non sarà lo stesso con il Napoli, domenica sera. Contro gli azzurri, i dettagli faranno la differenza. E sarà fondamentale la freddezza davanti alla porta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA