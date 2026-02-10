Orlando: “In questo momento nessuno può fermare l’Inter. Juve e Napoli…”

"Per me questa Juve non può fermare l'Inter tra una settimana, perché mi sembra talmente superiore a tutti l'Inter...tornando alla Juve però il problema è che c'è tanta mole di gioco, però davanti se non concretizzi poi lo paghi. E si è visto anche contro la Lazio. Spalletti con questo portare in avanti sempre Kalulu e Cambiaso espone molto la difesa al contropiede. Il problema dell'attaccante c'è. Comolli si deve già preparare per l'estate, per portare un attaccante vero da Juve".

Napoli, vittoria di cuore col Genoa:

"Complimenti perché quel campo è sempre terribile, ribaltarla in quel modo è segno di carattere. Ha un giocatore come McTominay... certo secondo me con questa rosa e questi infortuni non ha nessuna possibilità di agganciare l'Inter, che sta volando".