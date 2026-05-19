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fcinter1908 news interviste Valentini: “Nelle ultime partite Juventus indecente, il meno colpevole è Spalletti”
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Valentini: “Nelle ultime partite Juventus indecente, il meno colpevole è Spalletti”
Ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato del difficile momento della Juventus
Ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato del difficile momento della Juventus, con un piede e mezzo fuori dalla qualificazione Champions:
"E' il fallimento del progetto affidato a Comolli ed è il fallimento di un progetto di Elkann, che ha una passione smodata per i francesi, non solo per il calcio ma anche per la Ferrari".
"L'unico francese che potrebbe ridare carisma e fiducia alla Juve è Platini. Poi ci sono decine di dirigenti italiani di prim'ordine che possono riprendere in mano la situazione. La Juve è stata indecente in queste ultime due partite, il meno colpevole è Spalletti".
(Fonte: TMW Radio)
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