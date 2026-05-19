Ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato del difficile momento della Juventus, con un piede e mezzo fuori dalla qualificazione Champions:

"E' il fallimento del progetto affidato a Comolli ed è il fallimento di un progetto di Elkann, che ha una passione smodata per i francesi, non solo per il calcio ma anche per la Ferrari".

"L'unico francese che potrebbe ridare carisma e fiducia alla Juve è Platini. Poi ci sono decine di dirigenti italiani di prim'ordine che possono riprendere in mano la situazione. La Juve è stata indecente in queste ultime due partite, il meno colpevole è Spalletti".