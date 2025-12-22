Orlando: “L’Inter deve fare una scelta, mai come quest’anno non può…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche di Inter e, nello specifico, delle difficoltà negli scontri diretti

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche di Inter e, nello specifico, delle difficoltà riscontrate dai nerazzurri negli scontri diretti giocati quest'anno:

Come mai l'Inter perde scontri diretti e titoli?

"Il vero obiettivo è il campionato. In Champions non credo abbia tutta questa chance di arrivare fino in fondo, credo debba fare una scelta mai come quest'anno. Non deve fare l'errore dello scorso anno di lottare su tutti i fronti, devi fissare un obiettivo. Leggo critiche sul fatto che gioca alla Inzaghi, ma cosa doveva fare? Era strutturata così la squadra, per cambiare magari c'è tempo in estate, su indicazione di Chivu".