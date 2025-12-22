Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista di Parma, Palermo e Roma ha parlato anche di un interessamento dell'Inter

Andrea Della Sala Redattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 20:46)

È vero che la voleva Mourinho?

«Sì, sono stato vicinissimo al trasferirmi all’Inter. Parlai anche con Moratti e so che Mou mi avrebbe voluto in mezzo al campo. Saltò tutto per questioni di soldi e contropartite, io sarei andato volentieri. Ma non c’erano solo i nerazzurri, ho avuto tante altre possibilità».

La Juventus?

«Anche sì. In quel caso mi chiamò Amauri e mi disse che i bianconeri mi seguivano. Mi sarebbe piaciuto giocare di nuovo con lui, ma sono felice di essere andato alla Roma».

C’è qualcuno nella sua carriera che l’ha delusa?

«Ho sempre avuto buoni rapporti con tutti, ma c’era un direttore che non poteva vedermi».

Chi?

«Walter Sabatini. Mi ha fatto fuori sia a Palermo che a Roma. In rosanero prese Pastore al mio posto, per cui niente da dire, ma voleva proprio un profilo diverso dal mio. Più che le scelte, mi fecero restare male i modi usati. Nessuno mi ha mai coinvolto: solo un “devi andartene”. Basta».

Ha avuto modo di parlargliene in un secondo momento?

«Mai, zero contatti. Ma sto bene così. Non mi è piaciuto come si è comportato e non lo stimo, fine».