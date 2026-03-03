Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto il punto sul momento del Milan a pochi giorni dal decisivo derby contro l'Inter di domenica sera:
"Ha i punti che merita. Ho abbastanza criticato il Milan perché ha avuto molta fortuna. E' stato bravo Allegri a mettere dentro un centrocampo di qualità e quantità, cosa che è mancata lo scorso anno. Gli manca una punta a dire il vero, credo che il Milan in difesa abbia grossi problemi".
"Gli vanno fatti i complimenti, con una squadra meno forte del Napoli si ritrova secondo e quasi sicuro della Champions. Il Milan ha incredibilmente il secondo posto ma gioca troppo male, perché ogni volta prima di fare un'azione ne deve subire dieci in cui in un paio Maignan è strepitoso. Non ti può andare sempre bene".
(Fonte: TMW Radio)
