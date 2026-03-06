Orlando: “Se vince il derby, l’Inter chiude ufficialmente il discorso scudetto”

Domenica sera a San Siro Milan e Inter si giocano una fetta probabilmente decisiva di scudetto. Ne ha parlato a TMW Radio Massimo Orlando

Troppa protezione nei confronti di Allegri?

"Non si può mai criticare Allegri che ti contestano subito. però gli si riconosce il buon lavoro fatto. Se dovesse vincere il Milan, per me comunque il campionato è finito. Non mi piace come gioca. A meno che non abbia una squadra buona, con campioni, attraverso il suo modo di giocare non ha chance di vincere il campionato".