FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Orlando: “Se vince il derby, l’Inter chiude ufficialmente il discorso scudetto”

news

Orlando: “Se vince il derby, l’Inter chiude ufficialmente il discorso scudetto”

Inter Chivu
Domenica sera a San Siro Milan e Inter si giocano una fetta probabilmente decisiva di scudetto. Ne ha parlato a TMW Radio Massimo Orlando
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Domenica sera a San Siro Milan e Inter si giocano una fetta probabilmente decisiva di scudetto. Ne ha parlato a TMW Radio Massimo Orlando:

Orlando: “Se vince il derby, l’Inter chiude ufficialmente il discorso scudetto”- immagine 2
Getty Images

Troppa protezione nei confronti di Allegri?

—  

"Non si può mai criticare Allegri che ti contestano subito. però gli si riconosce il buon lavoro fatto. Se dovesse vincere il Milan, per me comunque il campionato è finito. Non mi piace come gioca. A meno che non abbia una squadra buona, con campioni, attraverso il suo modo di giocare non ha chance di vincere il campionato".

Orlando: “Se vince il derby, l’Inter chiude ufficialmente il discorso scudetto”- immagine 3
Getty Images

Cosa dice su Milan-Inter?

—  

"Se dovesse vincere il Milan, per me comunque il campionato è finito. Se vince l'Inter lo chiude ufficialmente".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Damiani: “Derby? L’Inter ha qualcosa in più. E’ davanti e può...
Garbo: “Inzaghi al Napoli se Conte va via? Credo che possa avere voglia di…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA