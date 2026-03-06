Domenica sera a San Siro Milan e Inter si giocano una fetta probabilmente decisiva di scudetto. Ne ha parlato a TMW Radio Massimo Orlando:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Orlando: “Se vince il derby, l’Inter chiude ufficialmente il discorso scudetto”
news
Orlando: “Se vince il derby, l’Inter chiude ufficialmente il discorso scudetto”
Domenica sera a San Siro Milan e Inter si giocano una fetta probabilmente decisiva di scudetto. Ne ha parlato a TMW Radio Massimo Orlando
Troppa protezione nei confronti di Allegri?—
"Non si può mai criticare Allegri che ti contestano subito. però gli si riconosce il buon lavoro fatto. Se dovesse vincere il Milan, per me comunque il campionato è finito. Non mi piace come gioca. A meno che non abbia una squadra buona, con campioni, attraverso il suo modo di giocare non ha chance di vincere il campionato".
Cosa dice su Milan-Inter?—
"Se dovesse vincere il Milan, per me comunque il campionato è finito. Se vince l'Inter lo chiude ufficialmente".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA