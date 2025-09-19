L'ex portiere Fernando Orsi ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del possibile dualismo in casa Inter tra Sommer e Martinez: "La partita contro la Juventus? Sicuramente sono due errori, non è che offendo Sommer nel riconoscerlo. Anche lui riguardando i gol se ne sarà reso conto. Due errori da uno come lui non me li aspetto. Gli errori per i portieri sono sempre più evidenti rispetto a quando li commette un giocatore in un altro ruolo".
Orsi: "Mi aspetto che l'Inter creda in Martinez. Sommer? Quando hai 36 anni…"
Orsi: “Mi aspetto che l’Inter creda in Martinez. Sommer? Quando hai 36 anni…”
L'ex portiere ha parlato del possibile dualismo che potrebbe verificarsi in casa nerazzurra tra lo svizzero e lo spagnolo
Il fatto che si parli di far giocare Josep Martinez è pericoloso, per Sommer?
"D'altronde quando hai 36 anni e alle tue spalle c'è un portiere più giovane che è stato pagato 15 milioni il rischio che tu venga sostituito c'è. Sommer a me piace tantissimo come dicevo, ricorda i portieri degli anni '80, meno teatrale e molto concreto. Ma l'Inter ha fatto una spesa importante e mi aspetto anche che creda in Martinez. Certo, lui è un portiere esperto e sa benissimo che sta andando verso la fine della carriera e che può essere sostituito. Non mi meraviglierei e non ci vedo un gran problema".
