L'ex portiere Fernando Orsi ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del possibile dualismo in casa Inter tra Sommer e Martinez : "La partita contro la Juventus? Sicuramente sono due errori, non è che offendo Sommer nel riconoscerlo. Anche lui riguardando i gol se ne sarà reso conto. Due errori da uno come lui non me li aspetto. Gli errori per i portieri sono sempre più evidenti rispetto a quando li commette un giocatore in un altro ruolo".

"D'altronde quando hai 36 anni e alle tue spalle c'è un portiere più giovane che è stato pagato 15 milioni il rischio che tu venga sostituito c'è. Sommer a me piace tantissimo come dicevo, ricorda i portieri degli anni '80, meno teatrale e molto concreto. Ma l'Inter ha fatto una spesa importante e mi aspetto anche che creda in Martinez. Certo, lui è un portiere esperto e sa benissimo che sta andando verso la fine della carriera e che può essere sostituito. Non mi meraviglierei e non ci vedo un gran problema".