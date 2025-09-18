Pep Guardiola , tecnico del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Champions League contro il Napoli: "Le squadre di Conte hanno grande capacità di difendere, io non sono capace di rimanere in 10 e fare la prestazione di oggi del Napoli.

Noi non abbiamo fatto un calcio noioso ma abbiamo sempre avuto intenzione di far gol: quando l'abbiamo sbloccata è stata più facile. Siamo felici per la vittoria: l'anno scorso abbiamo iniziato contro l'Inter e non siamo riusciti a vincere, quest'anno l'abbiamo fatto. La strada è lunga ma meglio cominciare così".