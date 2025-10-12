FC Inter 1908
Orsolini: “Contenti per la vittoria, vogliamo assolutamente andare ai Mondiali”

Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Sport Mediaset al termine di Estonia-Italia (1-3), Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Siamo contenti per come è andata la partita e per l'impegno che ci abbiamo messo. Non era facile, qui la Norvegia ha faticato. Ci siamo schierati a propulsione offensiva. Io sapevo cosa dovevo fare, avevo anche dei compiti in fase difensiva più accentuati rispetto al solito. Sono contento dell'assist a Retegui e della prestazione. Peccato per il gol subito, ma va bene.

L'Italia migliore? Quando entriamo in campo cerchiamo di dare tutto, perché abbiamo un obiettivo in testa. Non sappiamo quale sia la strada più facile e veloce, ma noi a questi Mondiali ci vogliamo andare. Israele? Vogliamo consolidare la seconda posizione, martedì arriverà una squadra tosta e agguerrita. Sappiamo come affrontarli ma anche le difficoltà avute nella precedente partita. Ci vorrà la migliore Italia, vogliamo far vedere che siamo disposti a tutto per il nostro obiettivo".

"Il risultato della Norvegia? Pensiamo solo a noi stessi. Qualsiasi sarà il responso finale lo accetteremo: se dovremo fare i playoff, li faremo. Ma noi ai Mondiali ci vogliamo andare, punto. Sappiamo le partite che andremo ad affrontare. Il 3-0 a Oslo per adesso ci condanna, ma lavoriamo duro. Gattuso sa quali corde toccare: tutti sono pronti a lavorare. Siamo contenti della vittoria e guardiamo oltre".

(Fonte: Sport Mediaset)

