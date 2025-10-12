Intervistato da Sportitalia, Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha toccato alcuni temi caldi come anche il futuro di Nico Paz e dell'allenatore Cesc Fabregas, accostati in vari momenti anche all'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
Suwarso: “Paz-Real? Decide lui. Fabregas? Non ci ha chiesto di andare via, ma dovesse farlo…”
"Non mi importa della situazione che abbiamo con il Real, è una situazione che abbiamo concordato fin dall’inizio. Al Real Madrid è permesso ricomprarlo ogni volta che vogliono. Sta poi a Nico decidere cosa vuole fare del suo futuro. Noi siamo molto felici di averlo, vorremmo costruire una casa per lui a Como ovviamente. Ha scelto di rimanere in questa stagione e ce lo godiamo giorno per giorno. Vediamo come andrà, se tornerà a Madrid la prossima stagione. Il Real Madrid ha tutto il diritto di farlo. Resterà con noi? Dipende se Nico lo vorrà o no".
"Non credo che in nessun business tutti restino per sempre. So chi siamo noi, lavoriamo con tutti e li facciamo crescere, è lo stesso per il CEO, è lo stesso per ogni posizione dobbiamo sempre pensare a chi ti sostituirà se succede qualcosa. Fabregas non abbiamo mai pensato ci avrebbe lasciato, lui non è solo l’allenatore è un azionista ed è una persona che ha costruito la filosofia del calcio del club. Lui oltre a scegliere le persone che stanno nel club deve aiutare anche a scegliere il suo eventuale sostituto se un giorno volesse andare via".
