"Non mi importa della situazione che abbiamo con il Real, è una situazione che abbiamo concordato fin dall’inizio. Al Real Madrid è permesso ricomprarlo ogni volta che vogliono. Sta poi a Nico decidere cosa vuole fare del suo futuro. Noi siamo molto felici di averlo, vorremmo costruire una casa per lui a Como ovviamente. Ha scelto di rimanere in questa stagione e ce lo godiamo giorno per giorno. Vediamo come andrà, se tornerà a Madrid la prossima stagione. Il Real Madrid ha tutto il diritto di farlo. Resterà con noi? Dipende se Nico lo vorrà o no".

"Non credo che in nessun business tutti restino per sempre. So chi siamo noi, lavoriamo con tutti e li facciamo crescere, è lo stesso per il CEO, è lo stesso per ogni posizione dobbiamo sempre pensare a chi ti sostituirà se succede qualcosa. Fabregas non abbiamo mai pensato ci avrebbe lasciato, lui non è solo l’allenatore è un azionista ed è una persona che ha costruito la filosofia del calcio del club. Lui oltre a scegliere le persone che stanno nel club deve aiutare anche a scegliere il suo eventuale sostituto se un giorno volesse andare via".