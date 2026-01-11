L'allenatore ha detto la sua sullo scontro di questa sera tra la formazione di Chivu e quella di Conte e ha parlato dei loro momenti

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 18:46)

«Macché partita scudetto. Sono solo 90' importanti, non già determinanti. È vero che l'Inter e il Napoli sono le squadre più attrezzate e quelle che hanno sviluppato il gioco migliore. Ma siamo appena a metà campionato. Non ne ricordo uno vinto a gennaio...». Ottavio Bianchi, in un'intervista concessa a La Repubblica, ha parlato del match di questa sera tra la formazione di Chivu e quella di Conte.

«È una nuova rivalità. In questo momento altri club sono in difficoltà e queste due squadre sembrano avanti. L'Inter è lì da sempre e il Napoli si sta consolidando in questi anni e sono una squadra da battere. Nel duello tra Inter e Napoli in prospettiva peseranno molto le Coppe. Mi sembra che il Napoli sia meno lontano dalle solite big, sotto tutti i punti di vista. Sulle strutture forse Conte ha ragione e il divario è maggiore, ma in campo si vede meno. Inter e Napoli sono entrambi attrezzate per vincere», ha aggiunto.

«Inter fatica negli scontri diretti? Spesso le pressioni pesano sulle prestazioni, ma il vero motivo lo sanno solo i diretti interessati. Chivu? Nessuna sorpresa, aveva già fatto bene prima e in più è stato un ottimo giocatore. Per Conte è difficile ripetersi, a Napoli ancora di più, ma ambiente e società sono cresciuti», ha concluso l'ex allenatore.

(Fonte: La Repubblica)