Intervistato da Repubblica, Massimo Paganin ha parlato di quello che dovrà fare l'Inter sul mercato in vista della prossima stagione. "In difesa penso che Acerbi non possa andare avanti ancora a lungo, quindi serviranno nuovi inserimenti. Sulle fasce, soprattutto a destra, serve un rinforzo. Anche a centrocampo qualcosa potrebbe cambiare: Mkhitaryan e Frattesi potrebbero salutare, e forse anche Calhanoglu. Poi c’è il tema del portiere. Non serviranno tantissimi acquisti, ma quelli che arriveranno dovranno essere molto mirati. Sucic, per esempio, mi piace molto e può crescere ancora”.
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fcinter1908 news interviste Paganin: “Ecco cosa dovrà fare l’Inter sul mercato. Questi gli intoccabili. Sarebbe bello…”
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Paganin: “Ecco cosa dovrà fare l’Inter sul mercato. Questi gli intoccabili. Sarebbe bello…”
Intervistato da Repubblica, Massimo Paganin ha parlato di quello che dovrà fare l'Inter sul mercato in vista della prossima stagione
In una rosa da rinnovare come quella interista, quali sono i giocatori intoccabili?—
“La spina dorsale della squadra: Bastoni, Barella, Zielinski, Dimarco — che ha qualità rarissime negli assist —, Lautaro, che ormai è quasi un italiano per mentalità e appartenenza, e Thuram, anche se ha sofferto un po’ la concorrenza. Pio Esposito e Bonny sono due ottimi giocatori, anche se hanno avuto meno attenzioni. E a destra sarebbe bello portare Palestra: ha qualità enormi e grandi margini di crescita”.
(Repubblica)
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