Intervistato da Repubblica , Massimo Paganin ha parlato di quello che dovrà fare l'Inter sul mercato in vista della prossima stagione. "In difesa penso che Acerbi non possa andare avanti ancora a lungo, quindi serviranno nuovi inserimenti. Sulle fasce, soprattutto a destra, serve un rinforzo. Anche a centrocampo qualcosa potrebbe cambiare: Mkhitaryan e Frattesi potrebbero salutare, e forse anche Calhanoglu. Poi c’è il tema del portiere. Non serviranno tantissimi acquisti, ma quelli che arriveranno dovranno essere molto mirati. Sucic, per esempio, mi piace molto e può crescere ancora”.

In una rosa da rinnovare come quella interista, quali sono i giocatori intoccabili?

“La spina dorsale della squadra: Bastoni, Barella, Zielinski, Dimarco — che ha qualità rarissime negli assist —, Lautaro, che ormai è quasi un italiano per mentalità e appartenenza, e Thuram, anche se ha sofferto un po’ la concorrenza. Pio Esposito e Bonny sono due ottimi giocatori, anche se hanno avuto meno attenzioni. E a destra sarebbe bello portare Palestra: ha qualità enormi e grandi margini di crescita”.