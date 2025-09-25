Quanto è importante lo stadio come leva di attrattività per Milano?

Il tema San Siro è fondamentale. È di primaria importanza che la questione stadio si risolva in tempi certi e giusti, con un nuovo impianto adeguato al blasone delle squadre. Da troppo tempo siamo al palo mentre gli altri corrono verso strutture moderne in grado di candidarsi ad ospitare grandi eventi internazionali sportivi e di intrattenimento. L’area di San Siro è un tassello cruciale di Milano, già infrastrutturata e vocata allo sport e all’intrattenimento.