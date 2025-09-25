FC Inter 1908
Pres. Assolombarda: “Stadio Inter e Milan, serve chiarezza per chi investe. San Siro…”

Nel corso di un'intervista a Il Sole 24 Ore, Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, ha toccato il tema del nuovo stadio di Inter e Milan
Marco Macca
Nel corso di un'intervista a Il Sole 24 Ore, Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, ha toccato il tema del nuovo stadio di Inter e Milan:

Quanto è importante lo stadio come leva di attrattività per Milano?

Il tema San Siro è fondamentale. È di primaria importanza che la questione stadio si risolva in tempi certi e giusti, con un nuovo impianto adeguato al blasone delle squadre. Da troppo tempo siamo al palo mentre gli altri corrono verso strutture moderne in grado di candidarsi ad ospitare grandi eventi internazionali sportivi e di intrattenimento. L’area di San Siro è un tassello cruciale di Milano, già infrastrutturata e vocata allo sport e all’intrattenimento.

Cosa auspicate ora?

Per tutelare chi vuole investire, ciò che serve è chiarezza: certezza del diritto e rispetto dei tempi stabiliti. Gli stadi moderni mettono insieme sport, cultura, intrattenimento, occupazione e crescita economica: per Milano significherebbe consolidare il proprio ruolo di centro dell’innovazione e coniugare tradizione e modernità, dando seguito alla straordinaria vetrina delle Olimpiadi invernali e creando ulteriori occasioni di visibilità internazionale.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

