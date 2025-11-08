Le parole di Luciano Spalletti dopo Juventus-Torino 0-0: un pareggio nel derby per i bianconeri

Matteo Pifferi Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 20:37)

Finisce 0-0 il derby di Torino con la Juventus che non riesce a scardinare il muro granata. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, Luciano Spalletti ha parlato così:

"Quando c'è densità nella loro metà campo, bisogna alzare l'intensità. La velocità dei passaggi fa la differenza e su questo dobbiamo migliorare. Non abbiamo fatto tante giocate qualitative, dobbiamo lavorare. Si è vista la stanchezza in alcuni giocatori, sono contento della squadra, ci abbiamo provato anche se abbiamo preso 2-3 ripartenze pericolose. Una grande parata di Di Gregorio è arrivata dopo un rimpallo che li ha mandati in porta, è stata una partita complicata per loro anche se non abbiamo trovato spunti"

Zhegrova perché non con Vlahovic?

"Dentro l'area David è bravo, è la sua qualità. Vlahovic aveva un problemino alla schiena, ha avuto coraggio di mettersi a disposizione per fare la partita che ha fatto. Era stremato quando l'ho tolto, con Vlahovic c'è più presenza fisica che poteva dare fastidio ma David è calciatore, non siamo stati bravi a trovare lo spunto ed è quello che dobbiamo fare"

Tensione nel post partita

"Conosco Colucci da tanto tempo così come Baroni, ho detto a Colucci che c'è stato un calciatore loro ha fatto finta di darci la palla e non ce l'ha data negli ultimi minuti. Ho detto di evitare perché sono cose non belle"