A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino, Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente granata: "Mi aspetto una partita con grande concentrazione, sappiamo di affrontare una squadra di grandi valori, non hanno praticamente venduto nessuno e hanno inserito qualche giocatore. Mi aspetto una partita molto attenta e dobbiamo cercare di dare poco spazio. Dobbiamo lavorare tanto per trovare quella amalgama per ottenere risultati. Baroni? Abbiamo valutato tutto, anche la possibile conferma di Vanoli che ringrazio. Abbiamo notato il lavoro di Marco, a Roma ha fatto un grande lavoro in un ambiente non semplice. Speriamo di fare una stagione diversa".