«Negli anni novanta tutti volevano venire in Italia e ora invece tutti vogliono giocare in Premier League». A Gianfranco Zola hanno chiesto della decisione di Marco Palestra di trasferirsi in Inghilterra dopo essere stato vicino al passaggio all'Inter .

L'ex giocatore ha anche aggiunto: «Si tratta di un campionato estremamente ricco e di alto livello. Un giovane che ha ambizione e vuole migliorare non mi sorprende che decida di poter andare in Inghilterra», ha spiegato.