«Negli anni novanta tutti volevano venire in Italia e ora invece tutti vogliono giocare in Premier League». A Gianfranco Zola hanno chiesto della decisione di Marco Palestra di trasferirsi in Inghilterra dopo essere stato vicino al passaggio all'Inter.
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fcinter1908 news interviste Zola: “Palestra? Ora vogliono andare tutti in Premier. Un giovane che ha ambizione…”
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Zola: “Palestra? Ora vogliono andare tutti in Premier. Un giovane che ha ambizione…”
L'ex calciatore ha risposto ad una domanda sulla decisione del giocatore ex Atalanta di trasferirsi al Chelsea
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L'ex giocatore ha anche aggiunto: «Si tratta di un campionato estremamente ricco e di alto livello. Un giovane che ha ambizione e vuole migliorare non mi sorprende che decida di poter andare in Inghilterra», ha spiegato.
«È bello? Non lo so. Sicuramente per Palestra sarà una cosa positiva perché lo spingerà oltre i suoi limiti. Per lui potrebbe essere un grande beneficio», ha aggiunto sul giocatore ex Atalanta e sulla sua scelta.
(Fonte: SM)
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