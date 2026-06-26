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Ex ds Cagliari: “Palestra mi aveva detto qualche giorno fa che andava all’Inter”

Ex ds Cagliari: “Palestra mi aveva detto qualche giorno fa che andava all’Inter” - immagine 1
L'ex DS del Cagliari ha raccontato alcuni retroscena legati al classe 2005, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del club sardo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Guido Angelozzi lo ha scelto e gli ha dato fiducia. La prima stagione tra i ‘grandi’ di Marco Palestra è anche merito del direttore sportivo che ha scommesso su di lui e gli ha affidato la fascia destra del Cagliari.

Il neo DS dello Spezia ha parlato del classe 2005 ai microfoni del Corriere dello Sport.

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Qual è il suo parere sul trasferimento al Chelsea?

"I Blues e il City lo seguivano da un anno, erano sempre allo stadio, a Cagliari e in trasferta. Mi chiamavano in continuazione, volevano sapere tutto. I dati ovviamente già li avevano, ma erano alla ricerca di elementi sul carattere e sulle qualità del ragazzo". 

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Ci descriva Palestra fuori dal campo.

" Un bravissimo ragazzo, davvero per bene e molto intelligente. Ha una famiglia straordinaria: educata, rispettosa e presente. Quindi potevo solo parlarne bene. Ha poi legato tanto con i compagni di squadra che ha avuto a Cagliari. È entrato nei cuori di tutti".

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Qual è invece il dato che ha impressionato di più gli addetti ai lavori?

"Parliamo del calciatore più veloce della serie A. Il mister appena lo ha visto lo ha buttato subito dentro. Marco è un giocatore davvero molto forte: di fatto era pronto per la Premier anche un anno fa".

È anche il difensore che ha effettuato più dribbling al termine di movimenti palla al piede nella stagione 2025-2026. Ed è stato anche quello che, nel suo ruolo, ha completato il maggior numero dei dribbling nei dieci maggiori campionati europei.

"I club inglesi sulle sue tracce conoscevano molto bene questi dati. Lo hanno seguito con grande costanza e attenzione. Il mio ruolo, di fatto, era solo quello di raccontargli di Marco come ragazzo e calciatore fuori dal terreno di gioco".

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Si aspettava il passaggio al Chelsea?

"Io speravo che andasse all’Inter, così rimaneva in Italia. Quando l’ho sentito pochi giorni fa, mi ha detto che stava andando all’Inter, ma io penso che il suo trasferimento all’estero sia comunque positivo per noi: grazie anche a lui, parleranno bene del nostro calcio e del campionato di Serie A".

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"Non posso parlare di me, lo faranno gli altri. Posso dire che questi sono calciatori che ho sempre seguito e apprezzato. Marco ha tutto per giocare in Premier: forza, fisico, tecnica. È esplosivo: lo ritengo assolutamente pronto. Anzi, lo ripeto: lo era anche prima di venire a Cagliari".

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