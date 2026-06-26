Ci descriva Palestra fuori dal campo.

" Un bravissimo ragazzo, davvero per bene e molto intelligente. Ha una famiglia straordinaria: educata, rispettosa e presente. Quindi potevo solo parlarne bene. Ha poi legato tanto con i compagni di squadra che ha avuto a Cagliari. È entrato nei cuori di tutti".

Qual è invece il dato che ha impressionato di più gli addetti ai lavori?

"Parliamo del calciatore più veloce della serie A. Il mister appena lo ha visto lo ha buttato subito dentro. Marco è un giocatore davvero molto forte: di fatto era pronto per la Premier anche un anno fa".

È anche il difensore che ha effettuato più dribbling al termine di movimenti palla al piede nella stagione 2025-2026. Ed è stato anche quello che, nel suo ruolo, ha completato il maggior numero dei dribbling nei dieci maggiori campionati europei.

"I club inglesi sulle sue tracce conoscevano molto bene questi dati. Lo hanno seguito con grande costanza e attenzione. Il mio ruolo, di fatto, era solo quello di raccontargli di Marco come ragazzo e calciatore fuori dal terreno di gioco".

Si aspettava il passaggio al Chelsea?

"Io speravo che andasse all’Inter, così rimaneva in Italia. Quando l’ho sentito pochi giorni fa, mi ha detto che stava andando all’Inter, ma io penso che il suo trasferimento all’estero sia comunque positivo per noi: grazie anche a lui, parleranno bene del nostro calcio e del campionato di Serie A".

Fu sua l’intuizione di portare Soulé a Frosinone. C’è la sua firma sull’arrivo di Palestra a Cagliari…In tema valorizzazione, sembra propio essere una garanzia...

"Non posso parlare di me, lo faranno gli altri. Posso dire che questi sono calciatori che ho sempre seguito e apprezzato. Marco ha tutto per giocare in Premier: forza, fisico, tecnica. È esplosivo: lo ritengo assolutamente pronto. Anzi, lo ripeto: lo era anche prima di venire a Cagliari".