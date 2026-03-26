In zona mista, Marco Palestra ha parlato così dopo la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord per 2-0

Alessandro Cosattini Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 23:27)

In zona mista, Marco Palestra ha parlato così dopo la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord per 2-0: “Abbiamo fatto metà del nostro percorso, abbiamo interpretato la gara nel modo giusto. Contentissimo per debutto e vittoria, ci tengo a ringraziare tutti, me lo porterò dietro tutta la vita questo momento.

Atteggiamento diverso nella ripresa? Abbiamo cercato di fare la nostra gara dall’inizio, erano chiusi e attrezzati, nel secondo tempo dopo il primo gol ci sono stati più spazi, il mister ha detto di continuare con questo atteggiamento.

Bergamo nel mio destino? Sicuramente a Bergamo ho vissuto tanti anni ed esperienze belle, ci tengo a ringraziare il pubblico che ci ha spinto dall’inizio alla fine. È stato fondamentale, siamo contenti, continuiamo così.

Cosa mi ha detto Gattuso? Di entrare concentrato e sereno, con l’atteggiamento giusto. Mi ha messo a mio agio e lo ringrazio, siamo a metà percorso.

La decida? Alla mia famiglia, erano qui a vedermi, sono stati fondamentali per ora e sarà così anche per i prossimi anni”.