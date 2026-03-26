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Gattuso: “Fare gruppo ci mancava come il pane. Bastoni al 99% doveva stare fuori ma…”

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Il ct della Nazionale ha elogiato la forza del gruppo e si è soffermato sulla voglia di stare insieme dei suoi giocatori dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Skysport ha commentato la vittoria della sua Italia nella semifinale play-off verso la qualificazione ai Mondiali. «Ringraziarmi? I ragazzi si devono ringraziare. Io sento solo una grande responsabilità - ha detto  - si è fatta tantissima fatica, ma ci stava. Lo sapevamo che non ci sarebbe stato il tappeto rosso. Quando si gioca a questi livelli gli avversari sono avvelenati, non hanno grandissima qualità ma giocano in maniera corretta ogni pallone. Molto meglio nel secondo tempo, abbiamo fatto lavorare i due centrocampisti e abbiamo attaccato con più varietà». 

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Getty Images

-L'emozione che hai dentro rispetto a questo gruppo? 

Bergomi ha giocato tanti anni. Anche le scelte che ho fatto le ho basate sul gruppo, non volevo perdere energie a spiegarlo. Bernardeschi, Zaniolo e tanti altri che meritavano sono rimasti a casa. Ma quando hai poco tempo devi riuscire in poco tempo a parlare la stessa lingua. 

-Tutta l'Italia spinge verso i Mondiali...

Non lo so. Ma c'è il fatto che si è visto in campo Bastoni: al 99% non doveva scendere in campo. Mancini si è allenato sul dolore. Posso dare mille esempi. Vicario è arrivato ieri, si è operato lunedì. C'erano anche Di Lorenzo, Zaccagni: sono voluti venire loro. Questo ci mancava, prima era il nostro pane quotidiano. I ragazzi stanno dimostrando attaccamento. Oggi la palla scottava e c'erano anche i tifosi a cui pensare: ci hanno solo applaudito e questo ci ha dato una grossa mano. 

-Gestione tranquilla e hai fatto delle scelte. Ci sono giocatori che hanno energia positiva e avere quella freschezza può essere utile: quanti cambi farai nella prossima partita? 

Vedremo. Torneremo a Coverciano, a casa nostra, vedremo. In questo momento con cinque cambi hai il 50% di cambiare le partite. È gente viva: non posso lamentarmi di questi ragazzi, stanno dando tutto. Mi spiace per la batosta con la Norvegia. Un difetto è che al primo episodio si scioglie come neve al sole. Ci abbiamo lavorato sul fatto di non sbraitare e di andare tranquilli anche in mezzo alle difficoltà. È stato giusto così. 

(Fonte: SS24)

 

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