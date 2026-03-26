Il ct della Nazionale ha elogiato la forza del gruppo e si è soffermato sulla voglia di stare insieme dei suoi giocatori dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 marzo - 23:21

Il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Skysport ha commentato la vittoria della sua Italia nella semifinale play-off verso la qualificazione ai Mondiali. «Ringraziarmi? I ragazzi si devono ringraziare. Io sento solo una grande responsabilità - ha detto - si è fatta tantissima fatica, ma ci stava. Lo sapevamo che non ci sarebbe stato il tappeto rosso. Quando si gioca a questi livelli gli avversari sono avvelenati, non hanno grandissima qualità ma giocano in maniera corretta ogni pallone. Molto meglio nel secondo tempo, abbiamo fatto lavorare i due centrocampisti e abbiamo attaccato con più varietà».

-L'emozione che hai dentro rispetto a questo gruppo?

Bergomi ha giocato tanti anni. Anche le scelte che ho fatto le ho basate sul gruppo, non volevo perdere energie a spiegarlo. Bernardeschi, Zaniolo e tanti altri che meritavano sono rimasti a casa. Ma quando hai poco tempo devi riuscire in poco tempo a parlare la stessa lingua.

-Tutta l'Italia spinge verso i Mondiali...

Non lo so. Ma c'è il fatto che si è visto in campo Bastoni: al 99% non doveva scendere in campo. Mancini si è allenato sul dolore. Posso dare mille esempi. Vicario è arrivato ieri, si è operato lunedì. C'erano anche Di Lorenzo, Zaccagni: sono voluti venire loro. Questo ci mancava, prima era il nostro pane quotidiano. I ragazzi stanno dimostrando attaccamento. Oggi la palla scottava e c'erano anche i tifosi a cui pensare: ci hanno solo applaudito e questo ci ha dato una grossa mano.

-Gestione tranquilla e hai fatto delle scelte. Ci sono giocatori che hanno energia positiva e avere quella freschezza può essere utile: quanti cambi farai nella prossima partita?

Vedremo. Torneremo a Coverciano, a casa nostra, vedremo. In questo momento con cinque cambi hai il 50% di cambiare le partite. È gente viva: non posso lamentarmi di questi ragazzi, stanno dando tutto. Mi spiace per la batosta con la Norvegia. Un difetto è che al primo episodio si scioglie come neve al sole. Ci abbiamo lavorato sul fatto di non sbraitare e di andare tranquilli anche in mezzo alle difficoltà. È stato giusto così.

(Fonte: SS24)