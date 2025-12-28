Ai microfoni di DAZN, dopo la partita dell'Atalanta contro l'Inter ha parlato Raffaele Palladino, allenatore della squadra bergamasca. Questo è quanto ha detto: «Cosa ho detto ai ragazzi? Abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto agli ultimi anni. L'Inter se gioca alto va in verticale, abbiamo fatto bene in fase di non possesso, potevamo essere più bravi ad andare a pressare l'Inter, siamo stati sterili. Nella seconda parte abbiamo fatto meglio nel metterli in difficoltà e quando si erano equilibrati i valori in campo è arrivato un gol che ci ha fatto male. Ho messo in campo forze fresche, cambiato modo di giocare, abbiamo provato a metterla dentro fino alla fine. Questa gara ci farà crescere, ci abbiamo provato fino alla fine, con le nostre forze e le nostre armi. Abbiamo una partita importante alla prossima, contro la Roma».