Ai microfoni di DAZN, dopo la partita dell'Atalanta contro l'Inter ha parlato Raffaele Palladino, allenatore della squadra bergamasca. Questo è quanto ha detto: «Cosa ho detto ai ragazzi? Abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto agli ultimi anni. L'Inter se gioca alto va in verticale, abbiamo fatto bene in fase di non possesso, potevamo essere più bravi ad andare a pressare l'Inter, siamo stati sterili. Nella seconda parte abbiamo fatto meglio nel metterli in difficoltà e quando si erano equilibrati i valori in campo è arrivato un gol che ci ha fatto male. Ho messo in campo forze fresche, cambiato modo di giocare, abbiamo provato a metterla dentro fino alla fine. Questa gara ci farà crescere, ci abbiamo provato fino alla fine, con le nostre forze e le nostre armi. Abbiamo una partita importante alla prossima, contro la Roma».
Palladino: “Inter non concede molto, devi essere perfetto. Ma ce la siamo giocata”
-Subito gol su un errore grave da uno dei migliori in rosa. Mi è sembrato che le scelte per arrivare in porta fossero ritardate o sbagliate...
A fine gara sono andato ad abbracciare Dijmsiti, di solito non fa mai questi errori. Può capitare ed è capitato stasera. Siamo stati sterili nell'impostazione, poi ho chiuso con 4 attaccanti per mettere pressione là davanti. Quando giochi contro queste grandi squadre devi essere perfetto, in mezza occasione devi fare gol, non te ne concedono molte. L'Inter è solida, è brava a difendersi ed è bravo nei duelli individuali, non concedono errori. Ma ce la siamo giocata fino alla fine.
-Giocherete la prossima con la Roma contro Gasperini che ha reso grande l'Atalanta: vuole dimostrare di essere degno erede?
Non è una sfida in cui devo dimostrare qualcosa, per me lui è un maestro. Adesso dobbiamo pensare a noi, questa stagione è diversa dalle altre, nelle ultime nove partite abbiamo fatto sei partite e scalato posizioni, anche in CL. Dobbiamo prepararla bene in casa nostra e cercare di fare risultato.
