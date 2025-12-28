Sembra scontato ma l'Inter chiude il 2025 prima—
"Nel calcio niente è scontato, per arrivare ad essere competitivi bisogna dimostrarlo in campo. Non basta, siamo a dicembre, non è finito nemmeno il girone d'andata. La strada è lunga, vogliamo lavorare ed essere competitivi. A volte dobbiamo combattere anche contro le ingiustizie e contro chi dà tutto per scontato. Battiamo colpo su colpo, è importante che siamo sempre a testa alta e reagiamo alle difficoltà"
Conte punzecchia a distanza—
"Non mi interessa quello che dice Conte"
Parola chiave per il 2026?—
"C'è ancora da finire il 2025, mancano 4 giorni. Vi risponderò alla prima partita nel 2026 magari"
