Chivu: “Combattiamo contro chi pensa che tutto sia scontato. Di Conte non mi interessa”

L'Inter ha vinto 1-0 contro l'Atalanta grazie al gol di Lautaro Martinez: le parole di Chivu ai microfoni di Dazn
Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Inter, Cristian Chivu ha parlato così del match:

"Cambio Thuram-Lautaro? Sono contento della prestazione anche di Thuram, si è dato da fare, ha impegnato la loro difesa, ha fatto le pressioni giuste, a me sembrava non ne avesse più, per quello ho messo Pio. Ha recuperato palla e ha mandato in porta Lautaro. Sono contento per l'atteggiamento, abbiamo provato a giocare di più nel primo tempo. Siamo contenti del risultato, voi mi avete insegnato che conta spesso e conta molto"

Su Pio Esposito

—  

"Abbiamo anche Bonny e non bisogna dimenticarlo. Si sono inseriti alla grande, si fanno voler bene dal gruppo, si impegnano e danno il loro apporto. Ci fa piacere avere 4 attaccanti di un valore straordinario, si divertono, segnano e danno il loro apporto nella nostra stagione"

Sembra scontato ma l'Inter chiude il 2025 prima

—  

"Nel calcio niente è scontato, per arrivare ad essere competitivi bisogna dimostrarlo in campo. Non basta, siamo a dicembre, non è finito nemmeno il girone d'andata. La strada è lunga, vogliamo lavorare ed essere competitivi. A volte dobbiamo combattere anche contro le ingiustizie e contro chi dà tutto per scontato. Battiamo colpo su colpo, è importante che siamo sempre a testa alta e reagiamo alle difficoltà"

Conte punzecchia a distanza

—  

"Non mi interessa quello che dice Conte"

Parola chiave per il 2026?

—  

"C'è ancora da finire il 2025, mancano 4 giorni. Vi risponderò alla prima partita nel 2026 magari"

