Napoli sogna ancora lo scudetto? Beukema: “Il nostro obiettivo è…”

"Quando vai in un big club, come il Napoli, c’è sempre la pressione, devi provare a vincere sempre, ma a me piace avere queste pressioni", dice Beukema

Matteo Pifferi Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 19:32)

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato anche degli obiettivi del club azzurro a 9 giornate dalla fine:

"Sapevamo che il Lecce gioca tanto con le palle lunghe, era importante vincere le seconde palle e, secondo me, nel primo tempo dovevamo fare meglio su questo aspetto. Loro inoltre hanno iniziato con il gol: dobbiamo fare meglio sulle palle inattive e capire l’importanza di queste occasioni. Sono importanti sia in fase offensiva, per fare gol, come abbiamo fatto in alcuni momenti, che da assorbire in fase difensiva. Abbiamo analizzato il gol subito e sappiamo dove dobbiamo migliorare.

Nel secondo tempo si è vista la differenza: vincevamo più seconde palle ed abbiamo trovato più spazi dove potevamo fare male all’avversario. Secondo me potevamo riuscire a fare ancora più gol, ma abbiamo fatto bene il secondo tempo e siamo contenti di aver vinto.

Quando vai in un big club, come il Napoli, c’è sempre la pressione. Negli ultimi due anni ho giocato a Bologna ed anche quella è una bella piazza: ho vinto la Coppa Italia, ho giocato la Champions League, già avevo qualche esperienza internazionale. Ovviamente qui la pressione è maggiore, devi provare a vincere sempre, ma a me piacciono molto queste pressioni, per questo sono diventato un giocatore di calcio.

Cagliari-Napoli? Sappiamo l’importanza di questa partita e vogliamo chiudere bene questo ciclo prima della sosta per le Nazionali. Stiamo preparando questa gara e vogliamo vincerla. Ragioniamo partita dopo partita ed il nostro obiettivo è andare in Champions League: al termine di queste nove partite poi vedremo dove saremo".