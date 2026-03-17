Javier Zanetti, ai microfoni del Corriere della Sera, ha speso parole di elogio nei confronti di Alvaro Recoba , che oggi compie 50 anni: "I primi tre mesi a Milano, il Chino li ha vissuti a casa mia, e lì ci siamo legati molto, siamo diventati amici, si andava ad Appiano insieme. E non mi toglierò mai dalla mente la doppietta contro il Brescia. Qualcosa di incredibile. Ma d'altronde parliamo di uno dei talenti più puri che abbia mai visto.

Dicevano che era un po' pigro, e magari è anche vero, ma i calciatori geniali sono così, e al Chino non mancava niente per stare con i più grandi. Quando accelerava e sistemava la palla sul sinistro era una sentenza. In Sudamerica era una stella: tutti per lui i tifosi uruguaiani, ce ne accorgevamo nei vari incroci con le nazionali. Il ricordo è quello di un ragazzo sempre positivo, sorridente, genuino, amatissimo dallo spogliatoio".