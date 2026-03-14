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Atalanta, Krstovic: “Nel secondo tempo abbiamo preso fiducia, volevamo segnare il secondo gol”

Atalanta, Krstovic: “Nel secondo tempo abbiamo preso fiducia, volevamo segnare il secondo gol” - immagine 1
Termina 1-1 la partita di San Siro tra Inter e Atalanta. Queste le considerazioni di Nikola Krstovic a DAZN
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Termina 1-1 la partita di San Siro tra Inter e Atalanta. Queste le considerazioni di Nikola Krstovic, autore della rete del pareggio atalantino, ai microfoni di DAZN dopo il match:

Atalanta, Krstovic: “Nel secondo tempo abbiamo preso fiducia, volevamo segnare il secondo gol”- immagine 2
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"Al gol ho pensato solo a metterla dentro. Poi avevamo tanta fiducia per voler fare il secondo gol. Il primo tempo è stato tosto, poi abbiamo preso fiducia e siamo cresciuti così".

Atalanta, Krstovic: “Nel secondo tempo abbiamo preso fiducia, volevamo segnare il secondo gol”- immagine 3
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"Ora dobbiamo continuare così. Io do sempre tutto per questa squadra e per questi ragazzi. Questa è una grande squadra, anche se abbiamo sbagliato qualche partita

(Fonte: DAZN)

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