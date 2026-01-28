Notte da brividi, quella che ci aspetta. Non nel senso del freddo, ma della paura. Già, perché è l’ultimo turno della prima fase di Champions e la scena che mi immagino è quella di un paziente che si siede davanti al medico, gli consegna gli esami e aspetta il verdetto con ansia. Atalanta, Inter e Juventus sono già sicure di entrare nei playoff e, con un po’ di fortuna e l’aiuto altrui, sperano di poter essere ammesse nella lista delle magnifiche otto. Difficile, difficilissimo, però non impossibile. E poi c’è il Napoli, per il quale immagino che tutta l’Italia faccia il tifo (o, perlomeno, è quello io, da sportivo, mi auguro): deve battere il Chelsea, impresa tutt’altro che semplice, e che comunque non basterebbe per ottenere la qualificazione.