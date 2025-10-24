Goran Pandev, ex centravanti, intervenuto ai microfoni di Repubblica, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu

Marco Astori Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 11:16)

Goran Pandev, ex centravanti, intervenuto ai microfoni di Repubblica, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu verso il big match di domani contro il Napoli.

Avrebbe mai immaginato Chivu allenatore dell'Inter?

«Allora no, lo confesso. Ma aveva carisma. Devi averlo per essere capitano della Romania».

In che cosa Chivu le ricorda Mourinho?

«Nella comunicazione, tanto coi calciatori quanto con la stampa. È abile, ironico, efficace».

E in questa Inter, chi è il nuovo Pandev?

«Il modulo è diverso, ma mi piace Bonny. Nei miei ultimi mesi da calciatore, a Parma, abbiamo giocato insieme. Era giovane, ma già grande. Lui e Pio Esposito sono il futuro dell'Inter, ma anche il presente. E insieme funzionano».

In un'ipotetica sfida tra l'Inter del 2010 e quella di oggi, chi vincerebbe?

«Noi ovviamente. Me la giocherei con tre punte, visto che questa squadra difende bene. Nella chat del triplete a Cristian abbiamo fatto tanti complimenti, soprattutto quando molti all'esterno erano scettici e dicevano che non era all'altezza».

Domani c'è Napoli-Inter, lei ha giocato anche in azzurro. Quanto peseranno gli ultimi risultati in Champions?

«Anzitutto, nessuno potrà lamentarsi di arrivare più stanco dell'avversario, avendo giocato entrambe in trasferta martedì. Hanno gli stessi punti in campionato, ma vivono momenti diversi. L'Inter a Bruxelles ha vinto bene. Il Napoli a Eindhoven mi ha deluso. Ha fatto una partita disastrosa. In Europa non si devono fare queste figure».

Quindi vede favorita l'Inter?

«Champions e Serie A sono diverse. Per l'Inter non sarà una passeggiata. Conte, soprattutto in campionato, è un fuoriclasse. E ce ne saranno tanti anche in campo.

Più che la tattica, mi aspetto che possa essere decisiva una grande giocata, in una cornice incredibile».