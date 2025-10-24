"Il 21 gennaio prossimo saranno 37 anni, ma per Henrikh Mkhitaryan l’età continua a sembrare soltanto un numero. L’elisir della sua eterna giovinezza sta facendo effetto anche in questa stagione, dove il minutaggio è calato solo in parte rispetto alla gestione Inzaghi e l’efficacia sul campo è rimasta intatta. Se da un lato un peso importante lo gioca anche la sua capacità di gestire le energie, dall’altro lato c’è ancora negli occhi la prestazione sfoggiata contro la Roma nell’ultima partita di campionato, essendo stato colui che ha corso di più in campo coprendo addirittura la distanza di 12 chilometri. Allo stesso tempo il centrocampista dell’Inter riesce a sprintare e a mantenere la lucidità necessaria quando c’è da giocare il pallone, dopo aver conquistato ben presto anche la fiducia di Chivu per adattarsi ai nuovi meccanismi. In prospettiva il ringiovanimento della rosa è un chiodo fisso, ma l’Inter si tiene stretto uno dei propri pilastri almeno fino a quando, il 30 giugno prossimo, non scadrà il contratto attuale", sottolinea il Corriere dello Sport.