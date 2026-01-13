I due giornalisti Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani hanno parlato, durante il podcast Fontana di Trevi, del rendimento dell'esterno dell'Inter Luis Henrique:
Pastore: "Tutti hanno fatto una grande partita durante Inter-Napoli. A parte Luis Henrique che non è al livello di queste partite".
Trevisani: "Luis Henrique, è bastata una partita da 6,5 contro il Como per sentirmi dire che io ho detto... e ve lo confermo. Non c'è margine di errore".
