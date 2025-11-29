Si è rivelata vincente la scelta di Aleksandar Stankovic di sposare la scorsa estate il progetto del Bruges. Il talentuoso centrocampista serbo si è subito integrato e si è affermato nell'undici titolare e un altro riconoscimento è arrivato sotto forma di convocazione nella nazionale maggiore. "Ho deciso con il cuore il Bruges. Dopo i primi colloqui con i dirigenti del club, ero convinto. A luglio ho incontrato i dirigenti Devi e Bob in un hotel di Milano. Dopo due minuti di conversazione ho detto 'sì'. Avevo una buona sensazione. Il Bruges è un grande club che ha il coraggio di dare una chance ai giovani. Anche in Champions League. Questo è stato il fattore decisivo per me nella scelta di questo club. L'Inter ha tardato un po' nelle trattative, ma ero sicuro che l'accordo sarebbe stato raggiunto", racconta Stankovic in una lunga intervista alla rivista belga HLN.