Si è rivelata vincente la scelta di Aleksandar Stankovic di sposare la scorsa estate il progetto del Bruges. Il talentuoso centrocampista serbo si è subito integrato e si è affermato nell'undici titolare e un altro riconoscimento è arrivato sotto forma di convocazione nella nazionale maggiore. "Ho deciso con il cuore il Bruges. Dopo i primi colloqui con i dirigenti del club, ero convinto. A luglio ho incontrato i dirigenti Devi e Bob in un hotel di Milano. Dopo due minuti di conversazione ho detto 'sì'. Avevo una buona sensazione. Il Bruges è un grande club che ha il coraggio di dare una chance ai giovani. Anche in Champions League. Questo è stato il fattore decisivo per me nella scelta di questo club. L'Inter ha tardato un po' nelle trattative, ma ero sicuro che l'accordo sarebbe stato raggiunto", racconta Stankovic in una lunga intervista alla rivista belga HLN.
Stankovic: “Non ho chiesto io la recompra. Interista per sempre. Il cognome? Vi racconto storia triste”
Nell'accordo tra i club c'è una clausola che permette all'Inter di riportarti a Milano. Questo significa che credono in te
"Non ne ho idea, devi chiederlo a loro. Quella clausola non era necessaria da parte mia. Volevo solo trasferirmi al Bruges".
Cosa ti ha detto papà quando hai deciso di andare al Bruges?
"Che è un buon passo per me. Ma sia chiaro: è stata una mia decisione. L'ho informato quando avevo già deciso."
Papà ti segue?
"Era sugli spalti la settimana scorsa. Questo mi mette ancora più pressione, perché a causa del calcio non abbiamo molto tempo per stare insieme e ci vediamo solo un paio di volte all'anno. Non vedeva l'ora di venire a vedermi".
Parlate molto di calcio?
"Parliamo anche di altre cose, ma soprattutto di calcio. Dopo ogni partita, vede sempre qualcosa in cui avrei potuto migliorare. Mi spinge ad andare avanti in tutto ciò che faccio. E mi dice sempre: 'Non sarai mai un calciatore perfetto, ma devi sempre impegnarti per raggiungerlo'".
I compagni di squadra dicono che non ti comporti come il figlio di una stella del calcio, ma che sei un ragazzo umile...
"Ce l'ha insegnato mio padre. Intendiamoci, non ha mai costretto né me né i miei fratelli a giocare a calcio. Avevamo tutti una scelta. Ma ci ha fatto capire chiaramente che dobbiamo sempre avere fame se vogliamo raggiungere qualcosa. Nessuno ci regalerà niente. Ecco perché penso sia del tutto normale per me rimanere umile e non comportarmi come una stella".
