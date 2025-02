«Alla Lazio andava dai giocatori chiave e li prendeva sottobraccio. Era solito fare una battutina, stimolarli e tenerli sul pezzo con chiacchiere in campo, in palestra o nello spogliatoio, ma mai nel suo ufficio. Lo faceva anche solo per un paio di minuti, col suo modo di fare da amico. Un segnale di estrema fiducia che veniva apprezzato. Ricordo un Crotone-Lazio dove mi sostituì a fine primo tempo perché ero stato ammonito. Il giorno dopo mi disse che ero stato il migliore in campo. Lo apprezzai e feci nella gara successiva, contro lo Zenit. A volte, poi, ci faceva delle promesse: ‘Se vincete vi do due giorni liberi’». E poi ce li dava.