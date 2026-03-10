Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, intervistato da Sky Sport, ha commentato così il KO in Champions League per 6-1 contro il Bayern: "Se questa sconfitta può avere ripercussioni contro l'Inter?
Non credo, siamo uniti e compatti: ho vissuto serate così e la squadra ha saputo reagire. Lo faremo di nuovo anche se giochiamo contro una squadra forte, la più forte del campionato: andremo a Milano cercando di fare risultato e superare questa sconfitta".
