L’avvocato Claudio Pasqualin ha parlato ai microfoni di TMW dopo la vittoria dell'Italia contro l'Estonia.
Pasqualin: “Italia con lo spirito di Gattuso. Donnarumma? Luis Enrique esagerato”
“È stata una bella Italia che ci ha messo l’anima, il cuore. Aleggiava lo spirito di Rino in campo e mi piaciuto molto lo striscione Ringhio Star”.
Che Italia ha visto, motivazioni a parte?
“La squadra ha vinto anche dal punto di vista tattico. Giocare con i due centravanti non era banale. La formula tattica con la novità Kean-Retegui mi ha impressionato positivamente. E’ stata una bella Nazionale”.
Una vittoria che fa sperare in chiave Mondiale…
“Certamente. È stato un esordio che premia lo spirito di Rino. Ci fa ben sperare. Le difficoltà che c’erano prima ci sono ancora. Resta sempre difficile l’ipotesi di andare al Mondiale. Ma ci voleva una novità. E Rino incarna tutte le caratteristiche positive di cui aveva bisogno l’Italia. Vedere due centravanti insieme giocare uno meglio dell’altro è una bella nota. Retegui è stato perfetto, mi è piaciuto lo spirito di squadra”.
Sentirà Gattuso in questi giorni?
“Sono molto contento per lui. Gli voglio veramente bene. Le nostre esperienze passate quando giocava sono indimenticabili”.
Per Donnarumma porta inviolata. L’ultimo giorno di mercato è approdato al Manchester City.
“Secondo me l’addio al PSG è stato causato da un capriccio di un allenatore esagerato. Un’alzata di ingegno irrispettosa”.
