“La squadra ha vinto anche dal punto di vista tattico. Giocare con i due centravanti non era banale. La formula tattica con la novità Kean-Retegui mi ha impressionato positivamente. E’ stata una bella Nazionale”.

“Certamente. È stato un esordio che premia lo spirito di Rino. Ci fa ben sperare. Le difficoltà che c’erano prima ci sono ancora. Resta sempre difficile l’ipotesi di andare al Mondiale. Ma ci voleva una novità. E Rino incarna tutte le caratteristiche positive di cui aveva bisogno l’Italia. Vedere due centravanti insieme giocare uno meglio dell’altro è una bella nota. Retegui è stato perfetto, mi è piaciuto lo spirito di squadra”.