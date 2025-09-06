Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è tornato così sullo scudetto vinto nella stagione 2021/22 col Milan nel duello con l'Inter

Marco Astori Redattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 18:16)

Intervistato da DAZN, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è tornato così sullo scudetto vinto nella stagione 2021/22 col Milan nel duello con l'Inter: "Vincere quello scudetto non mi ha cambiato, semmai ha cambiato la percezione dall'esterno. Quando vinci allora tutti pensano che quello che hai fatto è positivo.

Ti dà una visibilità incredibile, poi soprattutto con il Milan che non vinceva uno scudetto da tempo. Secondo me però è un errore far credere che un allenatore vincente sia solo quello che riesce a vincere lo scudetto. Gli allenatori vengono scelti per raggiungere determinati obiettivi e ogni allenatore che riesce a raggiungere le aspettative del club è un allenatore vincente. Chi salva le squadre che si devono salvare e chi raggiunge l'Europa se quello era l'obiettivo.

Io non sono cambiato e non sono più tranquillo perché ho dimostrato di poter vincere lo scudetto. Probabilmente l'aver vinto ti porta più responsabilità e aspettative e allora sono ancora più concentrato per far sì che il mio lavoro sia a quel livello. Devo stare sotto pressione e dimostrare di essere un allenatore di livello".