FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Pioli: “Scudetto vinto? Non mi ha cambiato, ha cambiato la percezione dall’esterno”

news

Pioli: “Scudetto vinto? Non mi ha cambiato, ha cambiato la percezione dall’esterno”

Pioli: “Scudetto vinto? Non mi ha cambiato, ha cambiato la percezione dall’esterno” - immagine 1
Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è tornato così sullo scudetto vinto nella stagione 2021/22 col Milan nel duello con l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervistato da DAZN, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è tornato così sullo scudetto vinto nella stagione 2021/22 col Milan nel duello con l'Inter: "Vincere quello scudetto non mi ha cambiato, semmai ha cambiato la percezione dall'esterno. Quando vinci allora tutti pensano che quello che hai fatto è positivo.

Pioli: “Scudetto vinto? Non mi ha cambiato, ha cambiato la percezione dall’esterno”- immagine 2
Getty

Ti dà una visibilità incredibile, poi soprattutto con il Milan che non vinceva uno scudetto da tempo. Secondo me però è un errore far credere che un allenatore vincente sia solo quello che riesce a vincere lo scudetto. Gli allenatori vengono scelti per raggiungere determinati obiettivi e ogni allenatore che riesce a raggiungere le aspettative del club è un allenatore vincente. Chi salva le squadre che si devono salvare e chi raggiunge l'Europa se quello era l'obiettivo.

Pioli: “Scudetto vinto? Non mi ha cambiato, ha cambiato la percezione dall’esterno”- immagine 3
Getty Images

Io non sono cambiato e non sono più tranquillo perché ho dimostrato di poter vincere lo scudetto. Probabilmente l'aver vinto ti porta più responsabilità e aspettative e allora sono ancora più concentrato per far sì che il mio lavoro sia a quel livello. Devo stare sotto pressione e dimostrare di essere un allenatore di livello".

Leggi anche
Ag. Esposito: “Storia da libro Cuore, grande lavoro da parte dell’Inter. Spero...
Lautaro: “Scudetto al Napoli? Giocava solo in Serie A. Noi tante partite e stanchezza....

© RIPRODUZIONE RISERVATA