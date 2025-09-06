Il 5 settembre 2025 rimarrà una data indimenticabile nella carriera di Pio Esposito: l'attaccante dell'Inter, a soli 20 anni, ha potuto debuttare con la maglia dell'Italia, entrando nei minuti finali della gara contro l'Estonia a pochi giorni dalla prima apparizione in Serie A con i nerazzurri.
Ag. Esposito: “Storia da libro Cuore, grande lavoro da parte dell’Inter. Spero che…”
Una serata importante anche per Mario Giuffredi, agente suo e di altri ragazzi della Nazionale, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: "Serata per me significativa perché tre degli undici erano miei assistiti, in più l'esordio anche di Pio Esposito. Per me una serata importantissima. Politano insieme a Di Lorenzo una colonna portante del Napoli degli ultimi anni, importante la fascia destra dove ha influito molto nel percorso di questa squadra. Matteo all'Inter con Conte aveva avuto poco spazio, ma il fatto che adesso sia un protagonista dimostra che l'allenatore del Napoli dà merito all'impegno".
"Pio Esposito è andato all'Inter da bambino, ed oggi in una settimana fare il debutto in Serie A e poi in nazionale credo sia una storia da libro Cuore. C'è stato un grande lavoro da parte del club per fargli fare il suo percorso, da Baccin a Marotta, e spero che possa fare una lunga carriera. Nel calcio le qualità tecniche sono importanti, ma prima di queste vengono prima le qualità degli uomini e per me nella scelta dei miei assistiti preferisco sempre avere dei giocatori caratterialmente di spessore".
