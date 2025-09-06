Una serata importante anche per Mario Giuffredi, agente suo e di altri ragazzi della Nazionale, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: "Serata per me significativa perché tre degli undici erano miei assistiti, in più l'esordio anche di Pio Esposito. Per me una serata importantissima. Politano insieme a Di Lorenzo una colonna portante del Napoli degli ultimi anni, importante la fascia destra dove ha influito molto nel percorso di questa squadra. Matteo all'Inter con Conte aveva avuto poco spazio, ma il fatto che adesso sia un protagonista dimostra che l'allenatore del Napoli dà merito all'impegno".