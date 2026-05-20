Il vice presidente dell'Inter ha parlato ad una radio argentina di Mondiali, di Lautaro e pure di un giocatore che gli piace molto...

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 00:36)

Alla radio argentina DSPORTS Radio FM 103.1, Javier Zanetti - vice presidente dell'Inter- ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato di diversi temi e in particolare si è soffermato sui Mondiali, su Lautaro Martinez e su un giocatore che dice di adorare (tanti tifosi lo capiscono), Nico Paz.

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Il Mondiale — «Ho grandi aspettative per i Mondiali; voglio che l'Argentina faccia bene. Penso che abbiamo un ottimo gruppo di giocatori e uno staff tecnico fantastico, il che è motivo di entusiasmo. È stato molto duro che l'Italia sia rimasta fuori un'altra volta da un Mondiale, veniva da due situazioni identiche e sembrava che si potesse interrompere la serie negativa. Fa fatica a crederci, ma è il momento di ricominciare da capo e recuperare ciò che è stata l'Italia in qualche momento. Chi può ambire alla vittoria? Vedo la Francia fare molto bene, anche la Spagna sta giocando molto bene. L'Argentina, dopo il Qatar, ha continuato sulla stessa strada e sarà tra le favorite. Ripongo fiducia nel Portogallo, e la Germania è sempre una contendente.”», ha detto sui prossimi Mondiali.

E ha parlato anche del Brasile: («Neymar ha fatto tutto il possibile per essere preso in considerazione e giocare ai Mondiali. È uno dei migliori giocatori nella storia del Brasile. Ancelotti può farli giocare bene e si faranno rispettare»), del suo ex compagno Diego Simeone: «Vedo Cholo Simeone fare molto bene a Madrid, ah. È sempre il suo ultimo anno, e lui resta. Un ritorno all'Inter? Se le cose devono succedere, succederanno prima o poi. Oggi non lo vedo lasciare l'Atlético Madrid, ma il calcio è molto imprevedibile», ha concluso.

Lautaro e Carboni — «Lautaro Martínez? Quando siamo andati a prenderlo, abbiamo pensato a ciò che ci avrebbe potuto dare con il passare degli anni. Mi rende felice che sia il capitano, è un leader, tutti i suoi compagni si identificano con lui. È molto importante dentro e fuori dal campo. Si sente molto felice all’Inter, è inevitabile che i grandi club vengano a cercarlo. Lui ci dà la tranquillità che continuerà a difendere la maglia del club», ha detto a proposito del numero 10 dell'Inter.

Gli hanno chiesto anche di un altro giocatore di proprietà dell'Inter, Valentin Carboni: «L’idea è che resti al Racing. Mi dispiace molto per quello che gli è successo, per l'infortunio. Era molto emozionato, ma questo è il calcio. Ora è concentrato sul suo recupero e sul dimostrare che grande giocatore è», ha sottolineato.

Nico Paz — E poi di un giocatore argentino a cui è appassionato: «Mi piace tantissimo Nico Paz. Per come gioca e per la persona che è. Ho la fortuna di conoscere suo padre, che fu mio compagno di stanza al Mondiale del 1998», ha dichiarato. Zanetti ha poi parlato anche del rapporto ritrovato con Pablo Paz, papà di Nico: «La vita ci ha fatto incontrare di nuovo a Como dopo tanti anni senza vederci».

Il vicepresidente dell’Inter ha quindi elogiato il percorso del talento argentino: «Sono felice per il presente di Nico al Como. In questi due anni nel calcio italiano ha dimostrato tutta la sua qualità».

Poi l’ammissione che farà inevitabilmente sognare i tifosi interisti: «Nico è sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo con la maglia dell’Inter».

Zanetti ha parlato anche di Maxi Perrone, centrocampista cresciuto nel Vélez e compagno di squadra di Nico Paz al Como: «Quello che ha fatto Maxi è ammirevole. Ha disputato una grande stagione ed è una pedina molto importante nel sistema di gioco del Como».