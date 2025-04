«Che emozione? Molta emozione. Aspettavo questo gol da parecchio tempo, è il mio primo gol con l'Inter . E segnare in CL con questa atmosfera è stato fantastico, qualcosa di enorme. I tifosi ci hanno dato una spinta incredibile. C'era anche la mia famiglia allo stadio e sono contento. Adesso dobbiamo subito pensare ad altro. Ma ci siamo qualificati e il gol me lo posso godere di più. Ma ora pensiamo subito alla Serie A».

Queste le parole del giocatore a Skysport dopo il pari contro il Bayern Monaco che vale la semifinale di Champions League. Suo il gol (dell'ex) del momentaneo due a uno. Così il francese ha anche aggiunto: «Dedico il mio gol alla mia famiglia e alla mia futura moglie che era allo stadio. Lei crede molto in me e mi ha detto che avrei segnato. Quindi per me è una grande emozione, sono fiero».