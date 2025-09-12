In un'intervista a SportMediaset, Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha parlato della prossima gara (prevista per sabato 13 settembre alle 20.45) con il Napoli e della squadra di Conte come della favorita per lo scudetto. Queste le parole del giocatore: «Il Napoli è un top club, è una squadra molto forte e non sarà facile. Sono una delle favorite per lo scudetto, averlo vinto l'anno scorso li rende favoriti in automatico. Quest'estate hanno anche comprato giocatori forti e quindi per me sono tra i favoriti».
Gudmundsson: “Napoli top club, è tra le favorite per lo scudetto. Hanno comprato…”
«Se ci sarò dopo l'infortunio con l'Islanda? Farò tutto per esserci. Quando mi sono fatto male ho pensato 'no, un altro infortunio'. Ma alla fine ti rialzi e pensi a tornare in campo il più presto possibile. Alla fine non è un infortunio grave, è stato solo un momento e ora voglio tornare a giocare. Pioli? Penso che tutti si siano resi conti di come ha alzato il livello con il suo carattere, esperienza e personalità. Ha trasmesso la sua mentalità a tutti ed è stato un bene per tutta la squadra ma anche per me. Sento che crede molto in me e sta a me ripagare la sua fiducia. Fantacalcio? Non ci gioco, non ho la mia squadra, ma vedo quanto in Italia lo amino ed è divertente. In Islanda abbiamo un gioco simile ma non siamo pazzi come l'italiani. È divertente vederli scrivere sui social per questo», ha sottolineato ancora il calciatore viola.
(fonte: SportMediaset)
