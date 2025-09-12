In un'intervista a SportMediaset, Albert Gudmundsson , attaccante della Fiorentina, ha parlato della prossima gara (prevista per sabato 13 settembre alle 20.45) con il Napoli e della squadra di Conte come della favorita per lo scudetto. Queste le parole del giocatore: «Il Napoli è un top club, è una squadra molto forte e non sarà facile. Sono una delle favorite per lo scudetto, averlo vinto l'anno scorso li rende favoriti in automatico. Quest'estate hanno anche comprato giocatori forti e quindi per me sono tra i favoriti».

«Se ci sarò dopo l'infortunio con l'Islanda? Farò tutto per esserci. Quando mi sono fatto male ho pensato 'no, un altro infortunio'. Ma alla fine ti rialzi e pensi a tornare in campo il più presto possibile. Alla fine non è un infortunio grave, è stato solo un momento e ora voglio tornare a giocare. Pioli? Penso che tutti si siano resi conti di come ha alzato il livello con il suo carattere, esperienza e personalità. Ha trasmesso la sua mentalità a tutti ed è stato un bene per tutta la squadra ma anche per me. Sento che crede molto in me e sta a me ripagare la sua fiducia. Fantacalcio? Non ci gioco, non ho la mia squadra, ma vedo quanto in Italia lo amino ed è divertente. In Islanda abbiamo un gioco simile ma non siamo pazzi come l'italiani. È divertente vederli scrivere sui social per questo», ha sottolineato ancora il calciatore viola.